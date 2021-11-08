Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 24 nerenin plaka kodu? 24 plaka hangi şehir? 24 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

24 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenmekte olan plaka kodlarına göre; 24 plaka kodu Erzincan şehrine aittir. Bilgi olması bakımından; bir önceki 23 kod Elazığ bir sonraki 25 kod Erzurum'dur.

Erzincan şehrinde birçok ilçe bulunmaktadır. 24 numaralı arabaların plaka harf grupları ise bazı yerleşkelere aittir. İşte 24 plaka Diyarbakır ilçelerinin plaka numaraları ve harfleri.

24 AC=AZ Merkez

24 DA= Tercan

24 DC= DD Merkez

24 DE= Çayırlı

24 DF= DT Merkez

24 DU= Tercan

24 DY= DZ Merkez

24 EA= Merkez

24 EC= Merkez

24 FA= Refahiye

24 FE= Refahiye

24 FC= FD Çayırlı

24 M= Merkez

24 M= Tercan

24 M= Çayırlı

24 M= Refahiye

24 M= Merkez

24 M= Üzümlü

24 T= Merkez

24 T= Tercan

24 T= Çayırlı

24 T= 24 T

24 T= Refahiye

24 T= Merkez

24 T= Üzümlü

24 UA= UF Üzümlü