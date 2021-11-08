24 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 24 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 24 plaka nerenin plaka kodu? 24 plaka hangi şehir? 24 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
08 Kasım 2021, Pazartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 24 nerenin plaka kodu? 24 plaka hangi şehir? 24 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
24 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?
Her il için ayrı ayrı belirlenmekte olan plaka kodlarına göre; 24 plaka kodu Erzincan şehrine aittir. Bilgi olması bakımından; bir önceki 23 kod Elazığ bir sonraki 25 kod Erzurum'dur.
Erzincan şehrinde birçok ilçe bulunmaktadır. 24 numaralı arabaların plaka harf grupları ise bazı yerleşkelere aittir. İşte 24 plaka Diyarbakır ilçelerinin plaka numaraları ve harfleri.
24 AC=AZ Merkez
24 DA= Tercan
24 DC= DD Merkez
24 DE= Çayırlı
24 DF= DT Merkez
24 DU= Tercan
24 DY= DZ Merkez
24 EA= Merkez
24 EC= Merkez
24 FA= Refahiye
24 FE= Refahiye
24 FC= FD Çayırlı
24 M= Merkez
24 M= Tercan
24 M= Çayırlı
24 M= Refahiye
24 M= Merkez
24 M= Üzümlü
24 T= Merkez
24 T= Tercan
24 T= Çayırlı
24 T= 24 T
24 T= Refahiye
24 T= Merkez
24 T= Üzümlü
24 UA= UF Üzümlü