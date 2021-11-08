Pratik Bilgiler 24 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 24 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

24 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 24 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Pratik Bilgiler

24 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 24 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 24 plaka nerenin plaka kodu? 24 plaka hangi şehir? 24 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

08 Kasım 2021, Pazartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 24 nerenin plaka kodu? 24 plaka hangi şehir? 24 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

24 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenmekte olan plaka kodlarına göre; 24 plaka kodu Erzincan şehrine aittir. Bilgi olması bakımından; bir önceki 23 kod Elazığ bir sonraki 25 kod Erzurum'dur.

 Erzincan şehrinde birçok ilçe bulunmaktadır. 24 numaralı arabaların plaka harf grupları ise bazı yerleşkelere aittir. İşte 24 plaka Diyarbakır ilçelerinin plaka numaraları ve harfleri.

 24 AC=AZ Merkez

 24 DA= Tercan

 24 DC= DD Merkez

 24 DE= Çayırlı

 24 DF= DT Merkez

 24 DU= Tercan

 24 DY= DZ Merkez

 24 EA= Merkez

 24 EC= Merkez

 24 FA= Refahiye

 24 FE= Refahiye

 24 FC= FD Çayırlı

 24 M= Merkez

 24 M= Tercan

 24 M= Çayırlı

 24 M= Refahiye

 24 M= Merkez

 24 M= Üzümlü

 24 T= Merkez

 24 T= Tercan

 24 T= Çayırlı

 24 T= 24 T

 24 T= Refahiye

 24 T= Merkez

 24 T= Üzümlü

 24 UA= UF Üzümlü

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