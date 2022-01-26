Kültür & Sanat 24 saat açık kütüphaneden öğrencilere çorba ikramı!

24 saat açık kütüphaneden öğrencilere çorba ikramı!

Kültür & Sanat

24 saat açık kütüphaneden öğrencilere çorba ikramı!

On dokuz Mayıs Üniversitesi, gece çalışan üniversite öğrencileri için final haftası boyunca merkez kütüphanesini 24 saat açık tutacak.

26 Ocak 2022, Çarşamba 22:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi öğrencilerin final haftası nedeniyle 24 saat açık kalarak hizmet veriyor.

OMÜ öğrencileri devam eden güz dönemi sınavlarına Merkez Kütüphane’de hazırlanıyor. Final haftası nedeniyle 24 saat açık olan Kütüphane sessiz ve sıcak bir ortam sunmasıyla tercih sebebi oluyor.

KÜTÜPHANEDE SABAHLAYANLARA ÇORBA İKRAMI

Sınav hazırlığında kütüphanede sabahlayan öğrencilere üniversite bünyesindeki Üniversiteli Akil Gençlik (ÜniAK) Topluluğu tarafından sıcak çorba ikramı da yapılıyor. OMÜ'nün Kurupelit Kampüsü'nde bulunan Merkez Kütüphane’nin hafta içi günler dahilinde 17 Ocak’ta başlayan 24 saat mesaisi 28 Ocak tarihine kadar devam edecek.

İHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Kadın Yönetmenler Festivali’ne geri sayım başladı!
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
İlk kırışıklığımı gördüğüm gün hüngür gündür ağlamıştım
Şule Özdemir
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İş yerini müzeye dönüştürdü!