24 saat açık kütüphaneden öğrencilere çorba ikramı!
On dokuz Mayıs Üniversitesi, gece çalışan üniversite öğrencileri için final haftası boyunca merkez kütüphanesini 24 saat açık tutacak.
26 Ocak 2022, Çarşamba 22:50 Son Güncelleme:
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi öğrencilerin final haftası nedeniyle 24 saat açık kalarak hizmet veriyor.
OMÜ öğrencileri devam eden güz dönemi sınavlarına Merkez Kütüphane’de hazırlanıyor. Final haftası nedeniyle 24 saat açık olan Kütüphane sessiz ve sıcak bir ortam sunmasıyla tercih sebebi oluyor.
KÜTÜPHANEDE SABAHLAYANLARA ÇORBA İKRAMI
Sınav hazırlığında kütüphanede sabahlayan öğrencilere üniversite bünyesindeki Üniversiteli Akil Gençlik (ÜniAK) Topluluğu tarafından sıcak çorba ikramı da yapılıyor. OMÜ'nün Kurupelit Kampüsü'nde bulunan Merkez Kütüphane’nin hafta içi günler dahilinde 17 Ocak’ta başlayan 24 saat mesaisi 28 Ocak tarihine kadar devam edecek.
İHA