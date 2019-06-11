24 saat geçmeden ceza kesilince ortalığı birbirine kattı Kahramanmaraş’ta kural ihlali nedeniyle otomobili bağlanan sürücü, aracını çıkardığı günün akşamı tekrarlayan yeni trafik cezası yüzünden trafiği birbirine kattı. Önce trafik polisleriyle tartışan sonra da drift yaparak cezaya tepki gösteren sürücü ''Ben dünkü çocuk değilim. 24 saat geçmeden bana ceza yazamazsınız. Daha bugün çıktı. Bu arabayı dün bağlamıştınız'' dedi