Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre; son 24 saat içinde başkent Moskova'daki 707 banka şubesine bomba ihbarları yapıldı.

Ajansın güvenlik güçlerine dayandırdığı habere göre; 14 okul, 2 enstitüye de bomba ihbarında bulunuldu.

İHBARCILAR ARAŞTIRILIYOR

İhbarları kontrol eden 1000 polisin, ihbar alanlarındaki 4 bin 435 kişiyi tahliye ettiği; kontrollerde her hangi bir patlayıcı ya da tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı belirtildi. Polis ihbarcıları araştırıyor.

AYNI DURUM DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Geçen ay da yine Moskova'da okullar, alışveriş merkezleri, bankalar, eğitim kurumları ve sinema salonlarına yönelik çok sayıda bomba ihbarında bulunulmuş; ihbarların boş olduğu ortaya çıkmıştı.







