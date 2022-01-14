Dünya 24 saat içinde ikinci patlama

24 saat içinde ikinci patlama

Dünya

24 saat içinde ikinci patlama

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte ikinci kez patlama meydana geldi.

14 Ocak 2022, Cuma 23:19 Son Güncelleme:
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Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda dün meydana gelen patlamanın ardından son 24 saat içinde ikinci bir patlama meydana geldi. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, patlamanın etkisiyle yanardağda lav ve kül çıkışı olduğu kaydedilirken, küçük çaplı bir volkanik deprem meydana geldiği bildirildi.

Yanardağdan çıkan küllerin 1 kilometre yüksekliğinde bir bulut oluşturduğu ve kuzeydoğu yönünde ilerleyerek bu bölgede kül yağışına neden olabileceği bildirildi. Sağlığa zararlı olabilecek kül yağışı nedeniyle Puebla ve Tlaxcala eyaletlerinde yaşayan vatandaşlara zehirlenmeye karşı önlem almaları konusunda çağrı yapıldı. Yetkililer patlama sonucu her an yanardağdan parça düşebileceğine dikkat çekerek vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Aztek dili olan Nahuatl’da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Öte yandan, en son dün patlama gerçekleşen Popocatepetl Yanardağı’nda, geçtiğimiz Eylül ayında üç, Ekim’de iki, Aralık ayında ise üç kez patlama meydana gelmişti.

İHA

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