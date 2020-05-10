24 saatte 1,584 kişi corona virüsten hayatını kaybetti

Çin´in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsün merkez üssü haline gelen ABD´de son 24 saatte 1,584 kişinin koronavirüsten ölmesiyle birlikte ülke genelinde can kaybı 78 bin 639´a yükseldi. Ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 324 bini geçti.

DHA