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Dünya 24 saatte 1,584 kişi corona virüsten hayatını kaybetti

24 saatte 1,584 kişi corona virüsten hayatını kaybetti

Dünya

24 saatte 1,584 kişi corona virüsten hayatını kaybetti

ABD´de corona virüsten ölen kişilerin sayısı son 24 saatte 1,584 kişi artarak 78 bin 639´a yükseldi.

10 Mayıs 2020, Pazar 01:33 Son Güncelleme:
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Çin´in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsün merkez üssü haline gelen ABD´de son 24 saatte 1,584 kişinin koronavirüsten ölmesiyle birlikte ülke genelinde can kaybı 78 bin 639´a yükseldi. Ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 324 bini geçti.

DHA

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