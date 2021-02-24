24 Şubat 2021 korona tablosu
Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 24 Şubat 2021 koronavirüs tablosuna göre son vaka ve ölü sayısı...
24 Şubat 2021, Çarşamba 19:05 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1200 oldu, 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293’e yükseldi.
AA
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