Ekonomi 24 Şubat 2022 altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
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24 Şubat 2022 altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Ekonomi

24 Şubat 2022 altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

24 Şubat 2022 altın fiyatları, Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte günün n çok araştırılan konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz hafta 1890 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın bu sabah 1930 doları geçti. Sabah saatlerinde hızlı yükselişe geçen gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ise akşam saatlerinde geri çekilme yaşadı…

24 Şubat 2022, Perşembe 18:21 Son Güncelleme:
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Gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik fiyatları 24 Şubat 2022 Perşembe gününde son zamanların en hareketli anlarını yaşadı. Rusya Ukrayna savaşıyla döviz ve altın piyasası hareketlenirken, gram altın gün içinde 900 TL’yi, çeyrek altın ise 1500 TL’yi geçti. Ancak piyasaların akşam saatlerinde altın fiyatlarında düşüş gözlendi…

24 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 883,72 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 883,95 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.459,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.494,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.922,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.987,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.826,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.954,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

  • 22 ayar bilezik alış fiyatı: 815,70 TL
  • 22 ayar bilezik satış fiyatı: 837,00 TL

 

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