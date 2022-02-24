Gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik fiyatları 24 Şubat 2022 Perşembe gününde son zamanların en hareketli anlarını yaşadı. Rusya Ukrayna savaşıyla döviz ve altın piyasası hareketlenirken, gram altın gün içinde 900 TL’yi, çeyrek altın ise 1500 TL’yi geçti. Ancak piyasaların akşam saatlerinde altın fiyatlarında düşüş gözlendi…

24 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 883,72 TL

Gram altın satış fiyatı: 883,95 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.459,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.494,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.922,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.987,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.826,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.954,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?