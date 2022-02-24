Magazin 24 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8, Fox TV yayın akışı… Bugün televizyonda neler var?
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24 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8, Fox TV yayın akışı… Bugün televizyonda neler var?

Magazin

24 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8, Fox TV yayın akışı… Bugün televizyonda neler var?

24 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı akşam saatlerinde yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün televizyonda, dört farklı dizinin yeni bölümleri yayınlanırken, yerli ve yabancı sinema filmleri de seçenekler arasında yer alıyor. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8, Fox TV’nin 24 Şubat 2022 Perşembe yayın akışı detayları…

24 Şubat 2022, Perşembe 17:57 Son Güncelleme:
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24 Şubat 2022 Perşembe akşamı TRT1’de Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Show TV’de Baba, Kanal D’de Camdaki Kız ve Fox TV’de Mahkum, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluşacak. TV8 ekranlarında yerli sinema Kara Komik Filmler, Star TV’de ise bir animasyon olan Fındık İşi isimli yabancı sinema, seyircinin karşısına çıkacak…

24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Camdaki Kız
  • 00:15 Üç Kız Kardeş
  • 03:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:30 Asi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Gelin Evi
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:00 Gelin Evi Fiskos
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Baba
  • 22:45 Oğlum
  • 01:30 Aziz
  • 04:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
  • 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
  • 01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 03:55 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar İle Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Yabancı Sinema Fındık İşi
  • 21:45 Yabancı Sinema Fındık İşi
  • 23:30 Yerli Sinema Deli Bal
  • 01:30 Aramızda Kalsın
  • 03:10 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 05:10 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:10 Tek Yürek
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 12:15 Şehirden Uzakta
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
  • 00:15 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
  • 02:25 Şehrime Hoş Geldiniz
  • 03:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 Survivor All Star
  • 13:00 Survivor Panoroma
  • 14:45 Canım Annem
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 19:15 Survivor All Star
  • 20:00 Yerli Sinema Karakomik Filmler
  • 00:15 Canım Annem
  • 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kadının Eseri
  • 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Mahkum
  • 23:45 Aşk Mantık İntikam
  • 02:15 En Hamarat Benim
  • 05:00 Kefaret
  • 06:00 Kadın

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