246 paket kokain yutarak uçağa binen yolcu öldü!

BBC’nin haberine göre, 2,5 santimetre uzunluğunda ve 1 santimetre genişliğindeki toplam 246 paket kokaini yutan Japon yolcu, kalkıştan bir süre sonra fenalaştı.

ACİL İNİŞ YAPTILAR

Bunun üzerine uçak, Meksika’nın Sonora şehrine acil iniş yaptı. Yetkililer, hastaneye kaldırılan yolcunun aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklı kriz nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kolombiya’nın başkenti Bogota’dan ülkesine gitmek için Meksika’ya gelen Japon yolcunun ismi Udo N. olarak açıklandı.

AA