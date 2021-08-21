25 Ağustos 2021 ŞOK kataloğu: Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
25 Ağustos 2021 ŞOK kataloğu bu hafta yine birbirinden çeşitli ürünlerle alıcıların karşısına çıkıyor. Termostatlı midi fırından, su arıtma cihazına, kek kalıbı çeşitlerinden borcam çeşitlerine pek çok ürün indirimli olarak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte, 25 Ağustos 2021 ŞOK kataloğunun detayları…
21 Ağustos 2021, Cumartesi 13:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
25 Ağustos 2021 ŞOK kataloğu bu hafta “Aman kaçırma” sloganıyla evlerdeki yerini aldı. Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 4 çekmeceli şifonyer komodin 399,00 TL, 3’lü cam ankastre set, 1349,00 TL, kobalt tekli koltuk 349,00 TL. İşte, İşte, 25 Ağustos 2021 ŞOK kataloğunun detayları…
25 AĞUSTOS 2021 ŞOK KATALOĞU
BUNLARI DA OKUYUN