25 Ekim corona virüs tablosu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 112 bin 215 olurken, hasta sayısı 2 bin 17 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 72 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 297 hasta ise iyileşti.

Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.







