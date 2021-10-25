Magazin 25 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

25 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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25 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Safiye Soyman'ın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 25 Ekim Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Safiye Soyman bugün kaç puan verdi? 25 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

25 Ekim 2021, Pazartesi 16:02 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 25 Ekim Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 25 Ekim Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Safiye Soyman bugün kaç puan verdi? 25 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

25 EKİM PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

25 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isimler Yaren ve Yeşim oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altını Yaren aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Damla: 

Yaren: 17

Yeşim: 17

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