Gelinim Mutfakta 25 Ekim Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 25 Ekim Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Safiye Soyman bugün kaç puan verdi? 25 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

25 EKİM PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

25 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isimler Yaren ve Yeşim oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altını Yaren aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan:

Damla:

Yaren: 17

Yeşim: 17