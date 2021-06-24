Ekonomi 25 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: İşte bu hafta BİM’deki indirimli ürünler listesi
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25 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: İşte bu hafta BİM’deki indirimli ürünler listesi

Ekonomi

25 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: İşte bu hafta BİM’deki indirimli ürünler listesi

25 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM’de çamaşır makinesinden basküle, derin dondurucudan haşere öldürücüye kadar pek çok ürün indirimli olarak satışa sunuluyor. İşte, 25 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ve bu hafta BİM’deki indirimli ürünler listesi…

24 Haziran 2021, Perşembe 13:33 Son Güncelleme:
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Ekonomik kampanyaları takip eden binlerce vatandaş bu hafta BİM’deki indirimli ürünleri merakla beklerken, 25 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta yaz aylarında hemen herkesin ihtiyacı olabilecek ürünlerle birlikte beyaz eşya ve mutfak malzemeleri dikkat çekiyor…

25 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

  • Keysmart Nofrost Buzdolabı: 2.799,00 TL
  • Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi: 1.899,00 TL
  • Simfer 6 Çekmeceli Derin Dondurucu: 1.999,00 TL
  • Vantilatör: 149,00 TL
  • 4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap: 279,00 TL
  • Keysmart Baskül: 69,00 TL
  • Haşere Öldürücü: 59,90 TL

 

25 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

  • Dijitsu Su Sebili: 599,00 TL
  • Dijitsu Mikrodalga Fırın: 499,00 TL
  • Desenli Katlanır Masa: 79,90 TL
  • Granit Efektli Sosluk: 19,90 TL
  • Trend 12 Parça Çay Seti: 39,90 TL
  • 3’lü Kutulu Nakışlı Peçete: 15,90 TL
  • Reçel /Bal Kavanozu: 6,90 TL
  • Pizza Desenli Cam Kesim ve Sunum Panosu: 29,80 TL
  • Pizza Tahtası Büyük Boy, 39,90 TL
  • Pizza Tahtası Küçük Boy: 29,90 TL
  • Pizza Desenli Pipetli Bardak: 2,95 TL
  • Pizza Desenli Yuvarlak Tabak: 19,90 TL

25 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA

  • Polo Yaka Kadın Elbise: 29,90 TL
  • Pijama Takımı: 37,90 TL
  • Viskon Kapri: 22,50 TL
  • Fileli Erkek Şort: 22,50 TL
  • Saten Mega Hurç: 26,90 TL
  • Plaj Havlusu: 15,90 TL
  • Günlük Erkek Ayakkabı: 27,90 TL
  • Günlük Kadın Ayakkabı: 19,90 TL
  • Park Salıncak: 34,90 TL
  • Süper Bambu Çubuklar: 39,90 TL

 

 

 

 

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