Ekonomik kampanyaları takip eden binlerce vatandaş bu hafta BİM’deki indirimli ürünleri merakla beklerken, 25 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta yaz aylarında hemen herkesin ihtiyacı olabilecek ürünlerle birlikte beyaz eşya ve mutfak malzemeleri dikkat çekiyor…

25 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

Keysmart Nofrost Buzdolabı: 2.799,00 TL

Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi: 1.899,00 TL

Simfer 6 Çekmeceli Derin Dondurucu: 1.999,00 TL

Vantilatör: 149,00 TL

4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap: 279,00 TL

Keysmart Baskül: 69,00 TL

Haşere Öldürücü: 59,90 TL

25 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

Dijitsu Su Sebili: 599,00 TL

Dijitsu Mikrodalga Fırın: 499,00 TL

Desenli Katlanır Masa: 79,90 TL

Granit Efektli Sosluk: 19,90 TL

Trend 12 Parça Çay Seti: 39,90 TL

3’lü Kutulu Nakışlı Peçete: 15,90 TL

Reçel /Bal Kavanozu: 6,90 TL

Pizza Desenli Cam Kesim ve Sunum Panosu: 29,80 TL

Pizza Tahtası Büyük Boy, 39,90 TL

Pizza Tahtası Küçük Boy: 29,90 TL

Pizza Desenli Pipetli Bardak: 2,95 TL

Pizza Desenli Yuvarlak Tabak: 19,90 TL

25 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA