25 Haziran Perşembe TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
25 Haziran Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 25 Haziran 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
25 Haziran 2020, Perşembe 08:26 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 25 Haziran 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: San Andreas Fayı
Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Dwayne Johnson’un başrolde olduğu ‘San Andreas Fayı’, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: California’da 9 şiddetinde deprem olur. Arama kurtarma pilotu Raymond ile eşi Emma, deprem bölgesinde mahsur kalan kızları için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Herkes felaketin bittiğini düşünse de en kötüsü daha yaşanmamıştır.
TRT1 20.00: Şampiyon
Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gizem Karaca ve Emir Özyakışır’ın rol aldığı ‘Şampiyon’da: Yaşanan arbedede hem Elif hem Duman yaralanır. Silah sesini duyan Fırat, salona girer. Fırat’ı gören Duman, kaçar. Barışmak isteyen Zafer, Selvi’yi ikna edemez. Elif’in ölmediğini öğrenen Tansel deliye döner ve Duman’a yarım bıraktığı işi tamamlamasını söyler.
DMAX 19.00: Karavan Peşinde
Justin ve Anna Scribner çiftinin, ülkeyi uçtan uca gezerek eski römorkları muhteşem birer karavana dönüştürdüğü ‘Karavan Peşinde’, hafta içi her gün ekrana geliyor. En büyük tutkusu karavan hayatı yaşamak ve seyahat etmek olan Scribner Ailesi’nin maceralarını ilgiyle izleyecekseniz.
ATV 25 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eyvah Gençliğim
22:30 Banliyö 13: Ultimatom
KANAL D 25 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki?
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 San Andreas Fayı
STAR TV 25 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Dolunay
13.30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Katma Değer Şaban
22:00 Ninja Kaplumbağalar
23:45 Soğuk Savaş
FOX TV 25 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Şevkat Yerimdar
16:30 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Bizim Hikaye
22:30 Bir Aile Hikayesi
TRT 1 25 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:30 Sağlıklı Mutfak
07:30 Aslan Ailem
10:30 Tozkoparan
12:05 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
13:15 Elimi Bırakma
16:10 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Şampiyon
23:15 Soru Küpü
TV8 25 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Lezzet Düşkünleri
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survior Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 25 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Focus
22:15 Güldür Güldür Show
23:45 Focus
Kanal 7 25 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda MaPerşembe
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:40 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Haber Saati
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Muhabbet Kapısı
a2 25 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın