Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 25 Haziran 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: San Andreas Fayı

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Dwayne Johnson’un başrolde olduğu ‘San Andreas Fayı’, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: California’da 9 şiddetinde deprem olur. Arama kurtarma pilotu Raymond ile eşi Emma, deprem bölgesinde mahsur kalan kızları için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Herkes felaketin bittiğini düşünse de en kötüsü daha yaşanmamıştır.

TRT1 20.00: Şampiyon

Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gizem Karaca ve Emir Özyakışır’ın rol aldığı ‘Şampiyon’da: Yaşanan arbedede hem Elif hem Duman yaralanır. Silah sesini duyan Fırat, salona girer. Fırat’ı gören Duman, kaçar. Barışmak isteyen Zafer, Selvi’yi ikna edemez. Elif’in ölmediğini öğrenen Tansel deliye döner ve Duman’a yarım bıraktığı işi tamamlamasını söyler.

DMAX 19.00: Karavan Peşinde

Justin ve Anna Scribner çiftinin, ülkeyi uçtan uca gezerek eski römorkları muhteşem birer karavana dönüştürdüğü ‘Karavan Peşinde’, hafta içi her gün ekrana geliyor. En büyük tutkusu karavan hayatı yaşamak ve seyahat etmek olan Scribner Ailesi’nin maceralarını ilgiyle izleyecekseniz.





ATV 25 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eyvah Gençliğim

22:30 Banliyö 13: Ultimatom





KANAL D 25 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki?

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 San Andreas Fayı





STAR TV 25 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Dolunay

13.30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Katma Değer Şaban

22:00 Ninja Kaplumbağalar

23:45 Soğuk Savaş





FOX TV 25 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Şevkat Yerimdar

16:30 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Bizim Hikaye

22:30 Bir Aile Hikayesi





TRT 1 25 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:30 Sağlıklı Mutfak

07:30 Aslan Ailem

10:30 Tozkoparan

12:05 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

13:15 Elimi Bırakma

16:10 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Şampiyon

23:15 Soru Küpü





TV8 25 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Lezzet Düşkünleri

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survior Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 25 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Focus

22:15 Güldür Güldür Show

23:45 Focus





Kanal 7 25 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda MaPerşembe

09:00 İnadım İnat

10:30 Elif

11:40 Mihrali

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Haber Saati

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Muhabbet Kapısı





a2 25 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











