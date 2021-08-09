25 ilde 750 sözleşmeli muhafaza memuru alınacak

Başvurular dijital ortamda 9 Ağustos’ta (bugün) başlıyor, 18 Ağustos’a kadar sürecek.

İŞLEMLER E-DEVLET’TEN

Adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve ‘isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr’ üzerinden başvurabilecek. Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri ‘ticaret.gov.tr’ internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri ‘Kariyer Kapısı’ üzerinden görüntüleyebilecek.

DANIŞTAY’TAN 100 KİŞİ İÇİN İLAN

Danıştay Başkanlığı da 70 sözleşmeli personel, 30 da sürekli işçi alımı için ilana çıktı. Sözleşmeli personel için 2020 KPSS puanı ile kurumun kendisinin yapacağı uygulama ve sözlü sınav veya sadece sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacak. Bu kapsamda 30 zabıt katibi, 5 bilgisayar ve inşaat teknisyeni, 30 hizmetli, garson, bulaşıkçı ve şoför, 1 mübaşir, 4 programcı alınacak. Başvuru 10 Ağustos’ta (yarın) başlıyor. Adaylar, ‘isealimkariyerkapisi.cbiko. gov.tr’ adresinden 20 Ağustos’a kadar başvurabilir.

Ayrıca İşkur üzerinden, kurumca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 30 sürekli işçi (temizlik ve güvenlik hizmetleri) alımı için de başvurular 9 Ağustos’ta (bugün) başlıyor, 13 Ağustos’ta bitecek. Adaylar ‘iskur.gov.tr’ üzerinden ‘iş arayan’ linkine kimlik numarası ve şifresi ile girerek başvuru yapabilir.

NEREDE KAÇ YENİ PERSONELE İHTİYAÇ VAR?

Ağrı 70

Antalya 10

Ardahan 5

Artvin 40

Edirne 100

Gaziantep 30

Giresun 1

Hakkari 20

Hatay 50

Iğdır 5

İstanbul 267

İzmir 5

Kırklareli 5

Kilis 50

Kocaeli 8

Mardin 2

Mersin 5

Muğla 5

Sakarya 1

Samsun 4

Şanlıurfa 15

Şırnak 40

Trabzon 5

Van 5

Zonguldak 2

Toplam: 750