Olay, 27 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında, Konyaaltı Caddesi Beach Park'taki eğlence merkezinde meydana geldi. Gökhan Demirtaş, arkadaşlarıyla Latin dans gecesine katıldı. Gençlerin masasına gelen Metehan Kurtulget, Osman E.'nin kız arkadaşı Gözde Y.'ye birkaç kez dans teklifinde bulundu.

'NEDEN ISRAR EDİYORSUN'

Gözde Y.'nin tekliflerini geri çevirdiği Metehan Kurtulget, 5'inci kez masaya geldiğinde Osman E., “Kardeşim defalarca masamıza geldin. Dans teklifinde bulundun. Ancak arkadaşımız kabul etmiyor. Neden ısrar ediyorsun" karşılığını verdi.

GÖKHAN DEMİRTAŞ AYIRMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine Kurtulget, “Sen numaranı ver. Seninle yarın görüşelim" dedi. İkili arasında kısa süre itiş kakış yaşandı. Metehan Kurtulget, daha sonra 'pasta keseceği' gerekçesiyle bardan aldığı bıçakla Osman E.'nin üzerine yürüdü. Bunu gören Gökhan Demirtaş, arkadan Metehan Kurtulget'e sarılarak engellemeye çalıştı.

GÖKHAN DEMİRTAŞ'I BIÇAKLADI

Kurtulget ise kendisine engel olan Demirtaş'ı kolundan iki kez yaraladı. Ardından Demirtaş'ı göğüs bölgesinden bir kez daha bıçaklayan Kurtulget, iş yeri çalışanlarınca koluna vurularak etkisiz hale getirildi. Kurtulget, ardından polise teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'kasten insan öldürme' suçundan hazırladığı iddianame, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Metehan Kurtulget, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayet sanığı duruşmaya SEGBİS ile katılırken, ölen Gökhan Demirtaş'ın annesi Ümsel ve babası Hüseyin Demirtaş ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Demirtaş ailesi ve maktulün arkadaşları adliyeye, Gökhan Demirtaş'ın fotoğrafının bastırıldığı tişört ve yaka kartlarıyla geldi.

'25'E YAKIN KADINA DANS TEKLİFİNDE BULUNDUM'

Duruşmada savunma yapan sanık Metehan Kurtulget, Akdeniz Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi olduğunu belirterek, “Ben olay günü 25'e yakın kadına dans teklifinde bulundum. Maktulün arkadaşlarının bulunduğu masadaki kıza da 5 kez dans teklifi yaptım. Ancak kabul etmedi. Osman E. bana 'Bu kızın peşini bırak. Sen kim oluyorsun aynı kıza dans teklif ediyorsun. Bu kıza bir daha dans teklifinde bulunma' diyerek bağırdı. Telefon numaramı vererek, buranın tartışma için uygun bir yer olmadığını, yarın bir yerde buluşup konuşabileceğimizi söyledim.

"BOYUMLA DALGA GEÇTİLER"

Bu arada benim boyumla dalga geçtiler. Bana tacizci imasında bulundular. Sayıca fazlalardı. Keşke oradan ayrılsaydım. Hata yaptım. Bardan bıçak alıp geldim. Elimde bıçağı görünce belki beni dinlerler diye düşündüm. Osman E.'yi benden uzaklaşması için itekledim. Platformdan aşağıya düştü. Bu arada arkadan biri boğazıma sarıldı. Nefessiz kaldım. Beni bırakması için bıçağı iki kez omzuna vurdum. Sonra da bilincimi kaybettim. Çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim" dedi.



