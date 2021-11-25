Türkiye 25 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?

25 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

25 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 27 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 25 Kasım 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 25 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

25 Kasım 2021, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüste günün rakamları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar salgındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 25 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

24 Kasım korona tablosu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Helalleşmek, yüzleşmek, hesaplaşmak…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
24 Kasım
Rauf Tamer
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ekin’in ölümüyle ilgili erkek arkadaşı 'Bilgim yok' dedi