25 Kasım çeyrek altın ne kadar? Son güncel altın fiyatları
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki güncel gelişmeleri yakından merak edip araştırıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 25 Kasım altın fiyatları..
25 Kasım 2020, Çarşamba 18:28 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 465,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466 liradan,3 bin 70 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 91 liradan, 425 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 3 bin liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 20 liradan, bin 500 liradan alınan Yarım Ziynet bin 520 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)