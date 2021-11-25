25 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Ezgi Sertel'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 25 Kasım Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Ezgi Sertel bugün kaç puan verdi? 25 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...
25 Kasım 2021, Perşembe 15:37 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 25 Kasım Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 25 Kasım Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Ezgi Sertel bugün kaç puan verdi? 25 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...
25 KASIM PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
25 Kasım Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Yaren: 14
Yeşim: 17
Aslıhan: 12
Miyase: 11
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