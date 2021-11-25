Gelinim Mutfakta 25 Kasım Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 25 Kasım Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Ezgi Sertel bugün kaç puan verdi? 25 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

25 KASIM PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

25 Kasım Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yaren: 14

Yeşim: 17

Aslıhan: 12

Miyase: 11