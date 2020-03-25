25 Mart 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
25 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 25 Mart 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
25 Mart 2020, Çarşamba 09:37 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 25 Mart 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Merkezi İstihbarat
Ünlü oyuncu Dwayne Johnson’ın başrolde olduğu ‘Merkezi İstihbarat’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak.
Özeti şöyle: CIA ajanı Bob ile lise arkadaşı muhasebeci Calvin’in yolu yıllar sonra kesişir. ABD Casus Uydu Programı’nın şifresi çalınmıştır. Bob, suçluları yakalamak için çok güvendiği Calvin’in muhasebecilik bilgisinden yararlanmak ister.
TRT 1 20.00: Benim Adım Melek
Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu ve Şerif Sezer’in rol aldığı ‘Benim Adım Melek’te: Silah sesi duyan Melek, şok olur. Defne’nin operasyona dahil olduğunu öğrenen Ömer, ne yapacağını bilemez. Mithat, evlilik hayalleriyle hazırlık yaparken, Seyran’ın başındaki Erdal belasından habersizdir. Oğlunu kaybeden Kenan, yıkılır.
STAR 20.00: Jet Sosyete
Gülse Birsel, Hasibe Eren ve Sarp Apak’ın rol aldığı ‘Jet Sosyete’ye Ata Demirer ile Ezgi Mola konuk olacak. Volkan, ev almak için geldiği sitede eski kankası Gizem ile karşılaşır. Gizem ile Volkan’ın yakınlığı Cengiz’i rahatsız eder. Ozan’ın yeni sevgilisi İpek, herkesin gözdesi haline gelir. İpek, İlayda’yı tehdit eder. Ama İlayda, kimseyi buna inandıramaz.
ATV 20.00: Kuruluş Osman
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da: Osman Bey ve alpleri, Balgay ile nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey’e meydan okur. Osman Bey, Dündar’a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Alişar Bey, Konya’dan aldığı destekle yeni bir hamle yapar.
FOX 20.00: Öğretmen
İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu ve Serkan Keskin’in rol aldığı ‘Öğretmen’de: Beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı perişan olur ama Akif bir sonraki derse başlar. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur. Ateş, suçlu olduğunu itiraf eder ama neden yaptığını anlatmaz. Zeynep, Yılmaz ile konuşmak için karakola gider.
ATV 25 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D 25 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Merkezi İstihbarat
STAR TV 25 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Erkenci Kuş
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Jet Sosyete
FOX TV 25 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Öğretmen
TRT 1 25 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:35 Yeşil Deniz
09:35 Böyle Bitmesin
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tutunamayanlar
22:15 3'Te 3 Tarih
TV8 25 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Program
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
Show TV 25 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Büyülü Kaya
Kanal 7 25 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 25 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla