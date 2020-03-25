25 Mart 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 25 Mart 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Merkezi İstihbarat

Ünlü oyuncu Dwayne Johnson’ın başrolde olduğu ‘Merkezi İstihbarat’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak.

Özeti şöyle: CIA ajanı Bob ile lise arkadaşı muhasebeci Calvin’in yolu yıllar sonra kesişir. ABD Casus Uydu Programı’nın şifresi çalınmıştır. Bob, suçluları yakalamak için çok güvendiği Calvin’in muhasebecilik bilgisinden yararlanmak ister.

TRT 1 20.00: Benim Adım Melek

Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu ve Şerif Sezer’in rol aldığı ‘Benim Adım Melek’te: Silah sesi duyan Melek, şok olur. Defne’nin operasyona dahil olduğunu öğrenen Ömer, ne yapacağını bilemez. Mithat, evlilik hayalleriyle hazırlık yaparken, Seyran’ın başındaki Erdal belasından habersizdir. Oğlunu kaybeden Kenan, yıkılır.

STAR 20.00: Jet Sosyete

Gülse Birsel, Hasibe Eren ve Sarp Apak’ın rol aldığı ‘Jet Sosyete’ye Ata Demirer ile Ezgi Mola konuk olacak. Volkan, ev almak için geldiği sitede eski kankası Gizem ile karşılaşır. Gizem ile Volkan’ın yakınlığı Cengiz’i rahatsız eder. Ozan’ın yeni sevgilisi İpek, herkesin gözdesi haline gelir. İpek, İlayda’yı tehdit eder. Ama İlayda, kimseyi buna inandıramaz.

ATV 20.00: Kuruluş Osman

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da: Osman Bey ve alpleri, Balgay ile nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey’e meydan okur. Osman Bey, Dündar’a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Alişar Bey, Konya’dan aldığı destekle yeni bir hamle yapar.

FOX 20.00: Öğretmen

İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu ve Serkan Keskin’in rol aldığı ‘Öğretmen’de: Beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı perişan olur ama Akif bir sonraki derse başlar. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur. Ateş, suçlu olduğunu itiraf eder ama neden yaptığını anlatmaz. Zeynep, Yılmaz ile konuşmak için karakola gider.

ATV 25 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman





KANAL D 25 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Merkezi İstihbarat





STAR TV 25 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Erkenci Kuş

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Jet Sosyete





FOX TV 25 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Öğretmen





TRT 1 25 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 İncir Ağacı

06:35 Yeşil Deniz

09:35 Böyle Bitmesin

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tutunamayanlar

22:15 3'Te 3 Tarih





TV8 25 Mart 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Program

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





Show TV 25 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Büyülü Kaya





Kanal 7 25 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 25 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







