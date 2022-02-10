25 milyarlık yatırım 25 bin kişiye istihdam

2022’yi yatırım yılı ilan eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSIAD), bu yıl 25 milyar liralık iş hacmi planladıklarını, 25 bin kişiye de istihdam sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. MÜSIAD Başkanı Mahmut Asmalı, ‘Basın Mensupları ile Hasbihal Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

SAMSUN’DAN ADANA’YA

Samsun’da 7.6 milyar lira, Adana’da yaklaşık 4 milyar lira, İzmir’de 1.6 milyar lira ve Sakarya’da 660 milyon liralık yatırım projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Asmalı, “Şimdiden 25 milyar liraya ulaşan bu güven hareketinin etki alanını daha da genişleteceğiz. Farklı illerdeki sanayici ve girişimcilerin önünü açacak bir atılım içerisindeyiz” dedi.

KUR KORUMALI HESAP İYİ OLDU

Asmalı, ‘kur korumalı TL mevduat hesabına MÜSIAD’ın ilgisi nasıl?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Biz TL dışındaki altın ve bazı dövizlerde bulunan parayı TL’ye geçirdik. Bu fırsatı tüm sanayicilerin, iş adamlarının ve vatandaşların değerlendirmesi gerekiyor. Bu uygulama bankalar için de iyi oldu. Mevduatın ortalama kalış süresi uzadı. Normalde 40-45 gündü. Şu anda ilk kez 3 ayı, 6 ayı gören mevduatlar olacak.”

ELEKTRİK FİYATI DÜŞÜRÜLMELİ

Mahmut Asmalı, enerji maliyetlerdeki artışlara değinerek, “Bir anda bu kadar hızlı şekilde zam yapılmalı mıydı? Bu tartışılır. Ama özellikle KOBI ölçeğindeki firmaların ve hane halkının elektrik fiyatları artışından daha az etkileneceği bir sübvansiyonun tekrar gündeme alınmasını hararetle savunuyoruz. Zor kış şartlarında elektrik fiyatlarında bir miktar daha indirim olması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

ANADOLU’YA AKIN

Asmalı, üyelerini Anadolu’ya yatırıma teşvik ettiklerini, orada işgücü ve kiraların daha uygun maliyetli olduğunu da anlatarak, “2022’de Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Karabük, İzmir ve Kayseri gibi illerde yatırımlar hayata geçirilecek. Bunlar gıda, otomotiv, tekstil, metal, ambalaj, enerji, inşaat sektörü gibi pek çok sektörlerde olacak” dedi.