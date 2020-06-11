2.5 milyon adayın maskeyle sınavı

Tüm adayların katılmak zorunda oldukları YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) süre 30 dakika artırılarak, 165 dakikaya çıkarıldı.

Lisans tercihi yapmak için Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT) alınması gereken baraj puanı da 180’den 170’e düştü. Ancak adayların öncelikle TYT’den en az 150 puan alması gerekiyor.

Sosyal mesafe varsa, maske yok

188 sınav merkezinde, 2 milyon 433 bin 219 aday sınava girecek.

Adaylara ÖSYM tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen kendi maskesini getirebilir.

Adaylar sırasına maskeyle oturacak, sosyal mesafe uygunsa sınav anında maske çıkarılabilecek.

Sınıflar sürekli olarak havalandırılacak.

Sınıf, tuvaletler ve diğer yerler dezenfekte edilecek.

Sınıflarda sosyal mesafe mümkün olduğunca korunacak.

Sosyal mesafeyi korumak için bahçede adaylar ve görevliler hariç kimse olmayacak.

Sınav yerleri belli olmadı

YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınava giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayınlanacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden sınava giriş begelerini alabilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kalem ve gözlükle oynamayın

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan, YKS adaylarına sınav öncesi ve sırasında yapılması gerekenleri sıraladı:

Sınavın yapılacağı cumartesi gününden 1-2 gün önce çalışmayı ve test çözmeyi bırakın.

Sınavdan birkaç gün öncesinde maske takarak, test çözün ve sanki sınavdaymış gibi prova yapın.

Gözlük takan gençler, gözlüklerin buğulanmasına neden olacak bir durum yaşayabilir. Sınav öncesinde bunu birkaç defa deneyin ve maske ayarını ona göre yapın.

Masalara oturduktan sonra, maskenizi çıkarabilirsiniz.

Virüsün bulaşma nedenlerini dikkate alarak, kalemleri ağzınıza almayın. Gözlük kullananlar da gözlükleriyle çok sık oynamamalı.

Özellikle bir testten diğerine geçerken 1-2 dakika gözlerinizi kapatarak dinlenin.



