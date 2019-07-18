2.5 milyon kişiye sigara bırakma hizmeti

Sigara bırakma tedavisinde kullanılan, geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlar da sigara bırakma polikliniklerinde hekimler tarafından uygun görülen hastalara ücretsiz temin ediliyor.

ARALIKSIZ DENETİM

Tütün ve tütün ürünlerinin yasak olduğu yerlere yönelik 2009’dan bu yana Türkiye genelinde 22 milyon 852 bin 971 denetim gerçekleştirildi. Sigarayı bırakma konusunda hizmetlerin verildiği ‘alo171.saglik.gov.tr’ sitesi, 4 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Ayrıca toplumu, tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin bilgilendirmek için ‘havanikoru.saglik.gov.tr’ sitesi de hizmet veriyor.