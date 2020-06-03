2.5 milyonluk doğum hediyesi
Sabri Sarıoğlu’nu 7.5 aylık hamile olan eşi Yağmur Sarıoğlu'na doğum hediyesi olarak 2.5 milyon TL’lik Porsche Panarema aldı. Ali KESER / POSTA
03 Haziran 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile üçüncü çocuklarına 7.5 aylık hamile olan eşi, pilot Yağmur Sarıoğlu önceki gün Bebek’teydi. Sabri Sarıoğlu’nun doğum hediyesi olarak eşine aldığı 2.5 milyon TL’lik Porsche Panarema dikkat çekti.
Sarıoğlu ikinci çocuklarının doğumunda da Yağmur Hanım’a 2 milyon 700 bin TL’ye Lamborghini hediye etmişti. Çift, çok dikkat çekiyor diye bu aracı satmıştı.