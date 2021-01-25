Ekonomi 25 Ocak 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

25 Ocak 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Ekonomi

25 Ocak 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son güncel bilgileri merak edip araştırıyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 25 Ocak 2021 tarihli altın fiyatları..

25 Ocak 2021, Pazartesi 18:18 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 442,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 443 liradan, 2 bin 918 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 939 liradan, 404 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408 liradan, 2 bin 852 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 872 liradan, bin 426 liradan alınan Yarım Ziynet bin 436 liradan ve 713 liradan alınan Çeyrek Ziynet 718 liradan satıldı.

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İSTANBUL (İHA)

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