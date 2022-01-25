Magazin 25 Ocak Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

25 Ocak Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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25 Ocak Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 25 Ocak Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 25 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

25 Ocak 2022, Salı 15:40 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 25 Ocak Salı günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 25 Ocak Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 25 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

25 OCAK SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın ikinci günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Damla ve Yeşim oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altını kazanan isim Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Damla:18

Yeşim: 18

Miyase: 17

Dilara: 12

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