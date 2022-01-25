25 Ocak TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, ATV, STAR TV, Fox TV, TV8’de bugün neler var?
25 Ocak TV yayın akışı yayımlandı. Kanalların resmi sitelerinde yer alan bilgilere göre, bugün televizyon kanallarında dizilerin yeni bölümleri ağırlıkta olacak. Bununla birlikte yerli sinema ve yabancı sinema izlemek isteyenler için de seçenekler bugünün TV yayın akışında yer alıyor. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, STAR TV, Fox TV, TV8’in 25 Ocak yayın akışı…
25 Ocak 2022, Salı 10:33 Son Güncelleme:
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25 Ocak Salı akşamı, ATV’de Destan, TRT1’de Masumlar Apartmanı, Fox TV’de ise Evlilik Hakkında Her Şey dizilerinin yeni bölümleri yer alacak. Aynı saatlerde Kanal D0 Kanal D’de Recep İvedik 2 seyirciyle buluşurken, Star TV’de ise Kanal D1 Thor: Ragnarok izleyicinin karşısına çıkacak. İşte, 25 Ocak Kanal D, Show TV, ATV, STAR TV, Fox TV, TV8’in yayın akışının detayları…
25 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 2
- 22:15 Yerli Sinema Recep İvedik 2
- 00:15 Yerli Sinema Eyvah Karım
- 02:15 Gelinim Mutfakta
- 04:30 Asi
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Destan
- 00:20 Kardeşlerim
- 03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:50 Bir Zamanlar Çukurova
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:00 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şefin Özel Konuğu
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Masumlar Apartmanı
- 00:15 Yerli Sinema Mezarcı
- 02:05 Yerli Belgesel
- 02:45 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Üç Kuruş
- 02:45 Aziz
- 05:00 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Thor: Ragnarok
- 22:30 Yabancı Sinema Thor: Ragnarok
- 01:00 Annemizi Saklarken
- 03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:30 Survivor Panorama
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:30 Oynat Bakalım
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 00:15 Kanunsuz Topraklar
- 03:00 Kamera Arkası
- 03:45 El Kızı
- 06:00 Kadın
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