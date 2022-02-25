Magazin 25 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı! Televizyonda bugün hangi programlar var? Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Fox TV, TV8, Star TV
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25 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı! Televizyonda bugün hangi programlar var? Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Fox TV, TV8, Star TV

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25 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı! Televizyonda bugün hangi programlar var? Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Fox TV, TV8, Star TV

25 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı belli oldu. Televizyon kanallarında bugün hangi programlar olduğunu merak edenler için birbirinden farklı yapım ve projelerle dolu Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Fox TV, TV8, Star TV’nin yayın akışını bir araya getirdik…

25 Şubat 2022, Cuma 14:21 Son Güncelleme:
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Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Fox TV, TV8, Star TV’nin 25 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışında akşam özellikle kuşağı diziler tarafından domine edilmiş durumda. En çok izlenen 7 kanaldan 6’sında diziler yer alıyor. Arka Sokaklar, Aziz, Yalnız Kurt, Aşk Mantık İntikam, Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Kaderimin Oyunu yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkarken, TV8’de ise Survivor All Star ekranlarda olacak…

25 ŞUBAT 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Üç Kız Kardeş
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
  • 00:15 Üç Kız Kardeş
  • 02:45 Gelinim Mutfakta
  • 05:15 Asi

 

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Gelin Evi
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:00 Gelin Evi Fiskos
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Aziz
  • 00:15 Baba
  • 02:30 Üç Kuruş
  • 04:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Yalnız Kurt
  • 23:20 Yalnız Kurt
  • 02:20 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane
  • 04:35 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kaderimin Oyunu
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:30 Star Haber
  • 20:00 Kaderimin Oyunu
  • 00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
  • 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 05:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:20 Tek Yürek
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 12:15 Şehirden Uzakta
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
  • 23:15 3’Te 3
  • 00:40 Masumlar Apartmanı
  • 03:25 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 Karakomik Filmler: Deli & Emanet
  • 13:30 Canım Annem
  • 15:00 Canım Annem
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
  • 02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

 FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
  • 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:45 Fulya İle Umudum Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Aşk Mantık İntikam
  • 23:30 Orta Sayfa
  • 01:45 En Hamarat Benim
  • 04:30 Kamera Arkası
  • 04:45 Elkızı
  • 06:00 Kadın


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