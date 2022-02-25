Magazin 25 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?
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25 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?

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25 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 25 Şubat Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 25 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

25 Şubat 2022, Cuma 15:52 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 25 Şubat Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 25 Şubat Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Altın bilezikleri kim aldı? Bu hafta kim elendi? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 25 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

25 ŞUBAT CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın son günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Yeşim ve Miyase oldu. Çekilen kura sonucu haftanın son çeyrek altınını Miyase aldı.

25 ŞUBAT CUMA GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Perşembe ve Cuma günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp 33 puanla altın bilezikleri alan isim Miyase oldu.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta kayınvalidelerden en düşük puanı alıp elenme postasına Hasret ve Deniz girdi. En düşük puanı Deniz aldı ve elenen isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 14

Yeşim: 14

Deniz: 11

Hasret: 13

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