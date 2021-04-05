Futbol 25 yaşına giren Uğurcan Çakır, hediyelerini çocuklara bağışlayacak

25 yaşına giren Uğurcan Çakır, hediyelerini çocuklara bağışlayacak

Futbol

25 yaşına giren Uğurcan Çakır, hediyelerini çocuklara bağışlayacak

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır bugün 25 yaşına bastı. Avrupa devlerinin listesinde olan kaleci, 25. doğum gününe özel gelen hediyeleri ise UNICEF aracılığıyla çocuklara bağışlayacak.

05 Nisan 2021, Pazartesi 12:38 Son Güncelleme:
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5 Nisan 1996 doğumlu Çakır, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda “Doğum günü hediyelerimi UNICEF aracılığıyla ilaç ve besin bulamayan çocuklara bağışlıyorum. Siz de bana katılırsanız çok sevinirim. Alıcı mail kısmına mail@ugurcancakir.net yazarak bana mesajınızı da iletebilirsiniz. Mesajlarınızı tek tek cevaplamaya çalışacağım” dedi.


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