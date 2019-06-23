‘25 yıl önce Trump’ın tecavüzüne uğradım’

Söz konusu iddia Carroll’un yeni kitabından alıntılar yayınlayan New York dergisinde yer aldı. Carroll, Trump’a karşı cinsel saldırı iddiası gündeme getiren 16’ncı kadın oldu. Buna göre ikili, bir mağazada alışveriş yaparken rastlaştı. Trump, bir kadın arkadaşı için iç çamaşırı almak istediğini söyleyerek Carroll’dan yardım istedi. İkili ‘önce sen dene’ diye şakalaşırken kendini prova kabininde buldu. Carroll, Trump’ın kabinde kendisine tecavüz ettiğini öne sürüyor. Carroll, ölüm tehditleri almak, karalama kampanyalarına maruz kalmak gibi korkular yaşadığını söyledi. Trump ise Carroll ile hiç bir araya gelmediğini söyleyerek “Yeni kitabını satmaya çalışıyor” dedi.