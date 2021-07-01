Magazin 2.5 yıllık aşk bitti: Mahmut Kırmızıgül ve Mina Ceran ayrıldı!

2.5 yıllık aşk bitti: Mahmut Kırmızıgül ve Mina Ceran ayrıldı!

Magazin

2.5 yıllık aşk bitti: Mahmut Kırmızıgül ve Mina Ceran ayrıldı!

Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, yaklaşık 2.5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Mina Ceran ile yollarını ayırdı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mahsun Kırmızıgül’ün ilk eşinden dünyaya gelen 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül yaklaşık 2.5 yıl önce Mina Ceran ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini medyadan uzak sürdüyorlardı. Sevgililer sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

HAYATINDAN KIRMIZI RENGİ ÇIKARMAK İSTİYOR

Mina Ceran şimdi “Hayatından hangi rengi tamamen çıkarmak isterdin?” diye soranlara “Kırmızı” yanıtını veriyor.

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Cesaret bulaşıcıdır
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
1 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Girişim hayaline para
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Kasan kaslar
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Olmadı Merve
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
28 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Kim korkar korkudan!
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Deniz Seki yeni pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu