2.5 yıllık aşk bitti: Mahmut Kırmızıgül ve Mina Ceran ayrıldı!
Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, yaklaşık 2.5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Mina Ceran ile yollarını ayırdı.
01 Temmuz 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Mahsun Kırmızıgül’ün ilk eşinden dünyaya gelen 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül yaklaşık 2.5 yıl önce Mina Ceran ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini medyadan uzak sürdüyorlardı. Sevgililer sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.
HAYATINDAN KIRMIZI RENGİ ÇIKARMAK İSTİYOR
Mina Ceran şimdi “Hayatından hangi rengi tamamen çıkarmak isterdin?” diye soranlara “Kırmızı” yanıtını veriyor.
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