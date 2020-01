25 yıllık mahkumiyetin ardından tecavüzden aklandı

ABD'nin New York şehrinde 1985 yılında tecavüzle suçlanan ve 25 yıl hapis yatan Rafael Ruiz yeni bir DNA testi sayesinde New York Yüksek Mahkemesi tarafından aklandı. Rafael Ruiz, 2009'da savcı-sanık anlaşmasıla serbest bırakılmıştı ancak, masumiyetini kanıtlama çabasından hiç vazgeçmedi. 60 yaşındaki Ruiz, hatalı mahkeme kararlarını DNA delilleriyle bozan Innocence Project adlı aktivist kurum ve New York Bölge Başsavcılığı ile çalıştı. Masumiyet Projesi ekibinden Seema Saifee, bölge başsavcılık ofisi ile doğan işbirliğinin soruşturmacıların gerçeğe ulaşmalarını sağladığını belirtiyor. Ruiz, aklanmasının ardından "Bir eş bulmayı, evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı deneyeceğim" açıklamasını yapan Ruiz, "Hapishanede kaldığım sürece özgürlüğüm hakkında düşündüm" dedi.

62 yılda 2 bin 548 kişi aklandı

Rafael Ruiz, 1985 yılında bir kadının New York'ta bir çatı katında 3 erkeğin tevüzüne uğradığını iddia etmesinin ardından 25 yıl hüküm giymişti. Genç kadın ifadesinde o dönemdeki sevgilisinin tanıdıkları tarafından söz konusu binaya getirildiğini belirtmişti. Rafael Ruiz ise kadının kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Ronnie isimli kişinin dış görünüşüyle benzerlik taşıyordu. Michigan Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından tutulan Ulusal Aklanma Kayıt Defteri'ne göre, 1958'den beri 2 bin 548 hatalı mahkeme kararı bozuldu. Binlerce aklanma vakasının 735'inde mahkeme hatasının tanık ifadelerinden kaynaklandığı görüldü.