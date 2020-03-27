250 kişilik dev klip

Pooyan Mokhtari, ‘Hey Çiçek’ adlı şarkısının klibini 250 kişilik dev bir ekiple çekti. Türkiye’yi çok seven ve vatandaş olan müzisyen, İran asıllı yönetmen ve oyuncu Nili Afşar’la kamera karşısına geçtiği video’da 150 yardımcı oyuncu yer alırken, teknik ekipte de 100 kişi çalıştı.

Çocukluğundan itibaren Bahtiyari müziğini örnek alarak çalışmalarını sürdüren Mokhtari, şarkı sözlerinde kelimeleri özenle seçtiğini söyledi. Genç yetenek, birçok sanatçıya da aranjörlük yapıyor.



