250 milyon euro miras bıraktı

1970’li yıllarda bugünün parasıyla Ferrari takımından yüklüce gelir elde ettiği belirtiliyor. 1976’da Ferrari’den 220 bin, 1976’da 700 bin ve 1978’de de 1milyon 800 bin euro ücret alan Lauda, 1982’de tekrar yarışlara dönmek için bu kez 2 milyon 600 bin Euro para aldı. 1978’den 2017’ye kadar RTL Televizyonu’nda Formula 1 yarışlarını yorumladı. Bu süre içinde televizyondan ise yıllık yaklaşık bir milyon euro ücret aldı.

İKİ KEZ UÇAK ŞİRKETİ KURDU

Kafasından çıkarmadığı şapka ve tanıtımını yaptığı ürünlerden ise yıllık kazancı bir milyon 500 bin Euro’yu buldu. Yedi yıl boyunca Mercedes’in Denetleme Kurulu üyeliğini de yapan Lauda, buradaki işinden dolayı yıllık yaklaşık 750 bin Euro para kazandı. İki kez uçak şirketi kurdu. Bu şirketlerden birini Avusturya Havayolları’na, diğerini de Air Berlin’e satarak bir servet kazandı.

İLK EŞİ MİRAS ALACAK MI?

Avusturya’daki villalarını, yatlarını ve diğer gayrimenkullerini de ekleyince, Lauda’nın servetinin yaklaşık 250 milyon Euro’yu bulduğu belirtiliyor. Lauda’nın hazırladığı vasiyetinde servetini mirasçıları arasında nasıl pay ettiği bilinmiyor. İlk eşini de mirasçıları arasında gösterip göstermediği de bilinmeyen başka bir nokta.