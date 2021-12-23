2500 lira ödeniyor: Haftaya cuma son! Başvuru için şartlar...

Buna göre, tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen destekleme ödemelerinden (mazot, gübre vb.) vergi kesilmesi uygulaması kaldırılmıştı. Bu desteklerin Gelir Vergisi’nden istisna tutulması kararının yanı sıra son 5 yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesi de kararlaştırılmıştı.

31 ARALIK SON

Böylece çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016’ya kadar yani 5 yıl geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir anlamına gelen bu iade ödeme için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021. Yani sadece 9 gün kaldı. Fırsatı kaçırmayın, hakkınız yanmasın. Bir defaya mahsus verilecek iade ödemesinin, pandemide zor günler geçiren çiftçilere can suyu olması bekleniyor.









BUNLARA DİKKAT!

Vergi iadesi hakkından yararlanabilmek için aranan şartlar şöyle:

Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı olunmalı.

Çiftçi, düzeltme zamanaşımı süresi içinde yetkili vergi dairelerine eksiksiz doldurulmuş bir dilekçeyle başvurmalı. Dilekçeye, iadenin yapılabileceği banka hesap numarası da eklenmeli. Yetiştirici ve çiftçiler, bu dilekçe örneğini bağlı bulundukları birlik ve odalardan temin edebilir.

Başvurulacak vergi dairesi mükellef tarafından serbestçe belirlenebilir.

Mükellefler dilekçeyi elden veya posta yoluyla vergi dairesine sunabileceği gibi İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) veya e-Devlet üzerinden de başvurabilir.

Dava açılmamalı. Açılmış davalardan vazgeçilmeli.

Vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek.

Faiz, yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak.