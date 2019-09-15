2500 yıllık 'altın adam'

Kazakistan’da 1969’da bulunan, üzerindeki 3 binden fazla el işlemesi altın plaka nedeniyle bir hakana ya da oğluna ait olduğu düşünülen 2 bin 500 yıllık ‘Altın Elbiseli Adam’ zırhı, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergileniyor. Zırh, Türklerin o dönemde büyük bir medeniyet kurduğunu, kendi yazı dillerini kullandığını ortaya koyuyor.

12 EKİM'E KADAR

Zırh 12 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek. Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly “Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, altın zırh için ‘Büyük Bozkır’ın Tutankhamunu’ demişti. Tutankhamun’un mezar odasından çıkarılanlardan sonra en çok eşya Altın Adam’ın kargısında yer alıyor” diye konuştu.

KALPAK 65 SANTİM

Zırhta leopar, pars, kartal, koç, geyik, dağ keçisi, at ve kuş motifleri işlenmiş altın plakalar, 65 santimlik kalpağında ise dünya hakimiyetini simgeleyen 4 okla güneş tanrısını sembolize eden 2 kanatlı at motifi var. Altın iplikle dikilmiş kaftan ve kalpağın yanı sıra zırhta 150 altın plaka işlenmiş kakmalı uzun demir kılıç, kılıfının yarısı deri yarısı ahşap hançer, altın işlemeli kamçı ve mühür olarak da kullanılan bir yüzük bulunuyor.

AA