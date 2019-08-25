26 Ağustos- 1 Eylül haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Ay’ın Yengeç burcundaki etkisi ile duygusal ve hassas bir başlangıç yapabiliriz, aile özellikle kadın ve çocuklar gündemimizde olabilir. Evimizle ilgilenebilir, bazı değişiklikler ya da onarımlar yapabiliriz.
Vaktimizi daha çok evde geçirmek isteyebiliriz. Sevdiklerimizin sorunlarını çözmekle uğraşabiliriz. Bu etkiler Salı günü de devam edecek, Ay Yengeç burcundayken turuncu, sarı, beyaz ve gümüş renkleri enerjimizi arttırabilir. Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Aslan burcunda ilerleyecek, enerjimiz artabilir ve sosyal ortamlarda arkadaşlarımızla keyifli zaman geçirebiliriz. Yüce gönüllü olup etrafımızdaki insanlara jestler yapabiliriz. Kendimizi cesur bir şekilde ortaya koyabilir, istediğimiz bir alanda dikkat çekebilir ve öne çıkabiliriz.
Kendimizle daha fazla ilgilenebilir ve keyfimize bakıp dinlenmek isteyebiliriz. Ay Aslan'dayken altın sarısı enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. 29 Ağustos Perşembe 10:48 itibariyle Merkür Başak burcunda ilerleyecek, 14 Eylül’e kadar sürecek olan bu dönemde çok daha detaylı düşünebilir ve her konuda titiz davranabilir, özellikle iş hayatımızda yeni düzenlemelere yapabiliriz. 30 Ağustos Cuma Ay Başak burcunda ilerleyecek ve 13:37’de Başak burcunda Yeni Ay gerçekleşecek.
Hayatımızın bir alanında önümüzdeki günlerde yeni bir başlangıç yapabiliriz. Yeni Ay Başak burcunda olduğu için gündemimiz daha çok iş hayatımız ve sağlığımız olabilir. Başak Yeni Ay’ı sonrası detoks, rejim ya da vücut bakımlarına başlanabilir, yeni bir sporla ilgilenilerek hayat kalitesi arttırılabilir. Cumartesi günü de Ay Başak burcunda olacak, Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi arttırabilir.
Eylül ayına Pazar günü Ay’ın Terazi burcundaki etkisi ile sosyal bir başlangıç yapabilir, hareket halinde olup sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirerek ikili ilişkilerimizi arttırabiliriz. Kişisel bakımımızla ilgilenebilir ve güzellikle ilgili her alanda kendimize vakit ayırabiliriz. Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.
ŞANSLI BURÇLAR
BAŞAK, BOĞA, OĞLAK, YAY, KOÇ, ASLAN
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: SİMGE – AS BAYRAKLARI
https://www.youtube.com/watch?v=Qxs7QfAmBrQ
BOĞA: ZEYNEP BASTIK – FELAKET
https://www.youtube.com/watch?v=3sN-DKevBuE
İKİZLER: MERYEM SEVİLEN
https://www.youtube.com/watch?v=_uyJQyklSq0
YENGEÇ: HANDE ÜNSAL - NERDESİN
https://www.youtube.com/watch?v=4Hg7MYZr8GA
ASLAN: ÖMÜR GEDİK FT. YALÇIN AŞAN – RESİM
https://www.youtube.com/watch?v=cMOk-Y-zq_M
BAŞAK: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?
https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs
TERAZİ: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN
https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw
AKREP: GÖZDE ACAR – AKIŞINA BIRAKALIM
https://www.youtube.com/watch?v=qhgLpaNLRi0
YAY: SEZER – HADİ SOR
https://www.youtube.com/watch?v=vnaezoKDrok
OĞLAK: MUSTAFA SANDAL – MASUM GİBİ
https://www.youtube.com/watch?v=bmJInhhcoOM
KOVA: FUNDA ARAR – ÇIK ARADAN
https://www.youtube.com/watch?v=zCnfASF5obI
BALIK: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK
https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo