26 Ağustos- 1 Eylül haftası burç yorumları

Vaktimizi daha çok evde geçirmek isteyebiliriz. Sevdiklerimizin sorunlarını çözmekle uğraşabiliriz. Bu etkiler Salı günü de devam edecek, Ay Yengeç burcundayken turuncu, sarı, beyaz ve gümüş renkleri enerjimizi arttırabilir. Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Aslan burcunda ilerleyecek, enerjimiz artabilir ve sosyal ortamlarda arkadaşlarımızla keyifli zaman geçirebiliriz. Yüce gönüllü olup etrafımızdaki insanlara jestler yapabiliriz. Kendimizi cesur bir şekilde ortaya koyabilir, istediğimiz bir alanda dikkat çekebilir ve öne çıkabiliriz.

Kendimizle daha fazla ilgilenebilir ve keyfimize bakıp dinlenmek isteyebiliriz. Ay Aslan'dayken altın sarısı enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. 29 Ağustos Perşembe 10:48 itibariyle Merkür Başak burcunda ilerleyecek, 14 Eylül’e kadar sürecek olan bu dönemde çok daha detaylı düşünebilir ve her konuda titiz davranabilir, özellikle iş hayatımızda yeni düzenlemelere yapabiliriz. 30 Ağustos Cuma Ay Başak burcunda ilerleyecek ve 13:37’de Başak burcunda Yeni Ay gerçekleşecek.

Hayatımızın bir alanında önümüzdeki günlerde yeni bir başlangıç yapabiliriz. Yeni Ay Başak burcunda olduğu için gündemimiz daha çok iş hayatımız ve sağlığımız olabilir. Başak Yeni Ay’ı sonrası detoks, rejim ya da vücut bakımlarına başlanabilir, yeni bir sporla ilgilenilerek hayat kalitesi arttırılabilir. Cumartesi günü de Ay Başak burcunda olacak, Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi arttırabilir.

Eylül ayına Pazar günü Ay’ın Terazi burcundaki etkisi ile sosyal bir başlangıç yapabilir, hareket halinde olup sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirerek ikili ilişkilerimizi arttırabiliriz. Kişisel bakımımızla ilgilenebilir ve güzellikle ilgili her alanda kendimize vakit ayırabiliriz. Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

BAŞAK, BOĞA, OĞLAK, YAY, KOÇ, ASLAN

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: SİMGE – AS BAYRAKLARI

https://www.youtube.com/watch?v=Qxs7QfAmBrQ

BOĞA: ZEYNEP BASTIK – FELAKET

https://www.youtube.com/watch?v=3sN-DKevBuE

İKİZLER: MERYEM SEVİLEN

https://www.youtube.com/watch?v=_uyJQyklSq0

YENGEÇ: HANDE ÜNSAL - NERDESİN

https://www.youtube.com/watch?v=4Hg7MYZr8GA

ASLAN: ÖMÜR GEDİK FT. YALÇIN AŞAN – RESİM

https://www.youtube.com/watch?v=cMOk-Y-zq_M

BAŞAK: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?

https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs

TERAZİ: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN

https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw

AKREP: GÖZDE ACAR – AKIŞINA BIRAKALIM

https://www.youtube.com/watch?v=qhgLpaNLRi0

YAY: SEZER – HADİ SOR

https://www.youtube.com/watch?v=vnaezoKDrok

OĞLAK: MUSTAFA SANDAL – MASUM GİBİ

https://www.youtube.com/watch?v=bmJInhhcoOM

KOVA: FUNDA ARAR – ÇIK ARADAN

https://www.youtube.com/watch?v=zCnfASF5obI

BALIK: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK

https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo