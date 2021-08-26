Türkiye 26 Ağustos 2021 korona tablosu açıklandı mı?

26 Ağustos 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

26 Ağustos 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 19 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 26 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 26 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

26 Ağustos 2021, Perşembe 18:38 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 26 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

25 Ağustos korona tablosu

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