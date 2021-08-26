26 Ağustos Perşembe sabahına gram altın yüzde 0,13, çeyrek altın 0,13, 22 ayar bilezik ise yüzde 0,15 oranında değer kaybıyla başladı. Hafta başından bu yana düşüş gözlenen altın fiyatlarında en çok düşüş gösteren ise tam altın ve cumhuriyet altını oldu. Peki, Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın düştü mü? 22 ayar bilezik kaç TL? İşte, 26 Ağustos altın fiyatları…

26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0,13 oranında değer kaybetti ve alış fiyatı 481,11 TL satış fiyatı ise 481,16 TL oldu. Gram altının dünkü satış fiyatı 485,14 TL idi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın güne yüzde 0,13 oranında düşüşle başladı ve sabah saatlerinde 783,00 TL’den alınıp 796,00 TL’den satılıyor. Çeyrek altın dün 796,00 TL’den satılmıştı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altındaki düşüş ise yüzde 0,06 oranında oldu. Bugün yarım altının alış fiyatı 1.567,00 TL satış fiyatı ise 1.593,00 TL. Yarım altın dün 1.605,00 TL’den işlem görmüştü.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın da yönünü aşağı çevirdi ve sabah saatlerinde yüzde 1,27 oranında değer kaybetti. Bugünkü düşüşün ardından tam altının alış fiyatı 3.091,16 TL satış fiyatı ise 3.152,10 TL oldu. Tam altının dünkü satış fiyatı 3.192,73 TL idi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 26 Ağustos Perşembe sabahında yüzde 1,37 oranında değer kaybı yaşadı ve alış fiyatı 3.293,00 TL, satış fiyatı ise 3.248,00 TL oldu. Cumhuriyet altınının dünkü fiyatı ise 3.293,00 TL idi.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?