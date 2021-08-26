Magazin 26 Ağustos Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

26 Ağustos Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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26 Ağustos Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezona Demet Akalın'ın sunuculuğuyla başladı. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 26 Ağustos Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 26 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu...

26 Ağustos 2021, Perşembe 16:49 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 26 Ağustos Perşembe puanları ile yeni sezonun ilk bileziklerini kazanacak yarışmacının kim olacağı merak ediliyor. Peki, 26 Ağustos Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 26 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu...

26 AĞUSTOS PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 26 Ağustos Perşembe günü birincisi aldığı yüksek puanlar ile Yağnur oldu. 

Yağnur bu hafta ikinci çeyrek altınını aldı.

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