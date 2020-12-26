Türkiye 26 Aralık corona virüs tablosu

26 Aralık corona virüs tablosu

Türkiye

26 Aralık corona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, Virüs son 24 saatte 253 can aldı.

26 Aralık 2020, Cumartesi 19:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele." ifadesini kullandı.

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Türkiye’de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

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