26 bin canlı tehdit altında

Yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün soyu tükenme tehdidi altında

02 Mart 2019, Cumartesi 21:32
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26 bin canlı tehdit altında

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün neslinin tükenme tehdidi altında olduğu uyarısında bulunuyor. 

TÜKENME TEHLİKESİNİN NEDENLERİ

Birçok canlı türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasının nedenleri arasında küresel ısınma, doğal yaşam alanlarının giderek azalması ve kaçak avlanma gösteriliyor. 

Soyu tükenme tehdidi altındaki türlerin başında Tahiti Sinekkapanı, Kara Uzunbacak ve Kaliforniya Tepeli Akbabası yer alıyor.

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