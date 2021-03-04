26 bin kişiye yeni iş kapısı

Yatırım teşvik belgesi listesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 14 milyar 367 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 135 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bu dönemde, yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 435 milyon lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 9 bin 245 olarak gerçekleşti.



