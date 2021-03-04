Ekonomi 26 bin kişiye yeni iş kapısı

26 bin kişiye yeni iş kapısı

Ekonomi

26 bin kişiye yeni iş kapısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021 Ocak ayında 929 yatırım teşvik belgesi verilmesine imza attı.

04 Mart 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Yatırım teşvik belgesi listesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 14 milyar 367 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 135 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bu dönemde, yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 435 milyon lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 9 bin 245 olarak gerçekleşti.

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