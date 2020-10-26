Türkiye 26 Ekim corona virüs tablosu açıklandı: Türkiye'de corona virüste son durum

26 Ekim corona virüs tablosu açıklandı: Türkiye'de corona virüste son durum

Türkiye

26 Ekim corona virüs tablosu açıklandı: Türkiye'de corona virüste son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. İşte Türkiye corona virüste son durum.

26 Ekim 2020, Pazartesi 19:18 Son Güncelleme:
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Tabloya göre, son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1780 oldu, son 24 saatte 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi.

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Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım" dedi.


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