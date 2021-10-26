Gelinim Mutfakta 26 Ekim Salı günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 26 Ekim Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Safiye Soyman bugün kaç puan verdi? 26 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

26 EKİM SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

26 Ekim Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isimler Yaren ve Yeşim oldu. Kura sonucu çeyrek altını Yaren aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yaren: 16

Yeşim: 16

Aslıhan: 15

Damla: 14