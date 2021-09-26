Türkiye 26 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı?

26 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

26 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 26 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 26 Eylül 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 26 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

26 Eylül 2021, Pazar 18:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki artış devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 26 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

25 Eylül korona tablosu

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Görünen köy
Rauf Tamer
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Şirin Sever
‘Sebat’ ettikleri için bu kızları çok sevdik
Şirin Sever
Hakan Çelik
Biden yönetiminde ABD ile toparlanma çok zor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Ünlülerin Cep'ten güzellik tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Demokrasi, siyaset ve din
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cemaatler ve yurtlar
Oral Çalışlar
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TEKNOFEST’e damga vuran görüntü! Gökyüzüne Türk Bayrağı çizildi