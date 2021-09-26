Türkiye 26 Eylül 2021 korona tablosunda son durum

26 Eylül 2021 korona tablosunda son durum

Türkiye

26 Eylül 2021 korona tablosunda son durum

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 26 Eylül 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

26 Eylül 2021, Pazar 18:11 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 875 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 840 bin 404'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 198 bin 481 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

Bakan Koca uyardı: Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım." ifadelerini kullandı.

AA

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