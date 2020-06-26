26 Haziran corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla." ifadesini kullandı.